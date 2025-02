Lapresse.it - I Franz Ferdinand infiammano Milano a tempo di rock

“Questo fuoco è fuori controllo, bruceremo questa città”, canta Alex Kapranos insieme a tutto il pubblico nel ritornello di ‘This Fire’, la trascinante hit tratta dal primo omonimo album dei, che ha chiuso trionfalmente lo show milanese della band scozzese ieri sera al Fabrique. Quasi due ore di’n’roll tirato e adrenalinico, che ha infiammato e lasciato soddisfatti i fan, che avevano premiato con un sold-out l’unica data italiana del gruppo di Glasgow, in tour per presentare il nuovo album ‘The Human Fear’. Ma i fan potranno ritrovarli in estate per tre date nello Stivale, il 28 agosto all’Ama Music Festival di Romano D’Ezzelino (Vicenza), il 29 a San Mauro Pascoli (Forlì-Cesena) per la rassegna acieloaperto e il 30 a Roma per Roma Summer Fest. Catapultati al successo nel 2004 con il primo disco, vincitore del Mercury Music Prize, il più prestigioso della discografia britannica, arrivato in cima alle classifiche Uk, ifurono tra gli alfieri dell’ondatadegli anni zero insieme a Strokes, Libertines e Interpol, un pugno di band che riportava le chitarre al centro della scena musicale, riadattando gli stilemi punk e new wave.