Laspunta.it - I dialetti dei Castelli Romani sbarcano su YouTube

Leggi su Laspunta.it

Sono in onda sui canalidi Sistema(https://youtu.be/pa1JIkw9Bho) e del Comune di Albano Laziale (https://www..com/watch?v=NTN3lkpU90o) i filmati suideia cura del poeta e scrittore Aldo Onorati. Il progetto, ideato e coordinato dal giornalista Maurizio Bocci, consta di tre mini video realizzati da Leonardo Mascioli, grazie alla collaborazione delle associazioni Team Comunicazione e Amici delle Mole e con il patrocinio di Sistemae del Comune di Albano Laziale.Nel primo filmato, Aldo Onorati spiega come dal Latino, nostra lingua madre, si sono sviluppate le varie forme dialettali; nel secondo video (disponibile dal 27 febbraio) vengono evidenziate le differenze esistenti tra idei sedici paesi deie, infine, nel terzo filmato (disponibile dal 6 marzo) Onorati illustra le differenze tra il dialetto romanesco e quello di Albano che, per molti versi, è molto simile al vernacolo romano.