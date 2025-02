Agi.it - I Consiglieri Comunali si dimettono, a Taranto si torna alle urne

Leggi su Agi.it

AGI - "Auguro a questa città ogni fortuna. Bisogna fare un po' di attenzione a selezionare la classe dirigente perché poi non sempre è facile compiere i tanti e complessi miracoli che abbiamo compiuto noi in questi anni in questo clima continuo di divisioni e di aggressioni. Questa divisione, questa schizofrenia continua, endemica, è ciò che poi consente ad altre intelligenze, ad altri poteri, a Bari e Roma, di sopraffare sempre gli interessi di questo territorio. Non impariamo mai la lezione". Lo ha detto il sindaco di, Rinaldo Melucci, dopo la formalizzazione delle dimissioni da parte della maggioranza deiche determinerà lo scioglimento del consiglio. Le dimissioni sono, infatti, irrevocabili. Iquesta mattina hanno depositato e protocollato le 17 firme necessarie ad avviare la procedura di scioglimento anticipato del Consiglio comunale e quindi la decadenza dell'amministrazione.