I cinque motivi per non perdere Pisa-Juve Stabia

, 21 febbraio 2025 - Contro lai nerazzurri devono cercare di invertire la tendenza dell'ultimo periodo, dopo una sconfitta e un pareggio. Il momento clou - Entriamo infatti nel momento clou del torneo. Lanon sarà un cliente facile in quanto all'andata era arrivata una sconfitta in terra stabiese. La sfida anticipa una gara a doppio coefficiente di difficoltà, dato che toccherà affrontare in trasferta sia il Sassuolo, sia lo Spezia, rispettivamente l'1 e 9 marzo. Tutti a disposizione - Per la prima volta dopo molto tempo, il tecnico nerazzurro potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione. Nel frattempo, il rientro dalla squalifica di Adrian Rus e Alexander Lind, unito al recupero di Emanuel Vignato, offre allo staff tecnico una varietà di scelte che finora era mancata.