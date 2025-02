Unlimitednews.it - I cambiamenti climatici aumentano i rischi per la salute infantile

ROMA (ITALPRESS) – Gli eventiestremi, causati dal cambiamento climatico, hanno un impatto sulladei bambini già dalle prime fasi della crescita. È quanto emerge dai risultati dello studio condotto da un tema di ricerca dell’Epidemiologia della Città dellae dell’Università di Torino, pubblicato sulla rivista scientifica internazionale Enviroment International. Lo studio, dal titolo “Esposizione a eventi estremi legati ainel primo anno di vita e comparsa di respiro sibilante” è stato effettuato su un campione di circa sei mila bambini ed evidenzia la necessità di mettere in campo misure per ridurre i danni provocati dal cambiamento climatico, non solo per il futuro, ma anche per tutelare oggi ladei più piccoli.La ricerca ha riscontrato un aumento delo di fischi e sibili al torace associato all’esposizione a siccità estrema e ondate di calore durante il primo anno di vita.