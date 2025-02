Ilfattoquotidiano.it - Hugh Grant: “Il ruolo del buono può essere noioso, ho deciso di essere anche io un cattivo. È incredibile quanto gli assassini più sadici sembrino equilibrati”

“Ildelpuò”. Ecco servitoin versione. Il celebre attore britannico vestirà i panni di sinistro signor qualunque in Heretic, film in uscita il 20 febbraio prossimo. In una chiacchierata con il settimanale Sette, il 64enne interprete di Quattro matrimoni e un funerale ha raccontato come si è avvicinato al personaggio del signor Reed. Un tale che apre la porta a due giovani missionarie mormone che si presentano a casa sua per cercare di convertirlo.Occhialoni bordati di grigio, capelli pettinati all’indietro, maglione a losanghe,ha spiegato che “unnon puòsolo, sarebbe troppo scontato,. Così ho pensato al signor Reed un po’ come a uno di quei professori universitari che ti fanno un sacco di domande trabocchetto cercando di risultarti simpatici.