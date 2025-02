Lidentita.it - Hot parade

Leggi su Lidentita.it

Sale: Papa Francesco vs corvi. Il Papa si alza dal letto e fa tié ai corvi. Bergoglio, ieri mattina, dopo aver passato una notte serena, s’è alzato per far colazione in poltrona. Già parlavano di traslazione di salme. Tié, gli ha fatto il Papa che s’è pure rimesso a lavorare e ha nominato un nuovo . HotL'Identità.