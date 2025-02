Oasport.it - Hockey ghiaccio, successi per Renon su Cortina, Merano su Vipiteno e Unterland Cavaliers

Prosegue la seconda fase della AlpsLeague 2024-2025. Nella serata odierna erano in programma sei incontri, con altrettante squadre di casa nostra impegnate, con due derby di capitale importanza.MASTER ROUND – RITTNER BUAM-5-1Tutto facile per gli altoatesini che sbloccano il punteggio dopo 3:43 con Szypula, quindi raddoppiano con lo stesso canadese al 38:46. Nel finale monologo diche centra prima il 3-0 con Insam al 43:26, quindi ancora Szypula per il 4-0 al 44:50, mentre Kostner chiude i conti con il 5-0 al 45:54. Nel finale Pompanin segna la rete della bandiera peral 52:11.Nell’altro incontro Kitzbuehel cede 2-3 in casa contro Jesenice dopo gli shoot-out.GRUPPO QUALIFICAZIONERED BULL SALISBURGO-GHERDEINA 3-2 dopo shoot-outSono gli altoatesini a passare in vantaggio con Cristellon dopo 16:36, prima della risposta degli austriaci che, prima pareggiano con Korhonen al 35:39, quindi passano a condurre con Wimmer al 45:14.