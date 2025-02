Ilfattoquotidiano.it - “Ho un disturbo da stress post-traumatico. Mi sento ferita e non compresa”: Patsy Kensit rivela la diagnosi

L’attrice e cantantehato su social di aver ricevuto unadida, dopo aver dichiarato apertamente di aver avuto “una brutta e dura giornata” e di essersi sentita “ingannata e”.“È stata una giornata dura. – ha scritto la– Oggi miingannata e. Mi è stato diagnosticato ildaalla fine dell’anno scorso e ho davvero superato una grande fase e mi sentivo benissimo. Non mibenissimo. Migrata, ma triste. Chiunque abbia avuto a che fare con problemi di salute mentale e depressione capirà e saprà che non è solo. Quando lavoro non provo niente. Ho appena finito di girare un film. Mediterò e cercherò di aumentare il mio impegno per riportare positività nella mia vita. Oggi è solo una brutta giornata”.