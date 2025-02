Feedpress.me - Hit Parade a tutto Sanremo: Olly domina tra i singoli, Giorgia sul podio. L'album di Brunori al secondo posto

Leggi su Feedpress.me

Tradizione rispettata: è tutta a trazionela top ten deipiù venduti della settimanaFIMI-GfK .il vincitore del festival ,, con Balorda Nostalgia , seguito da Fedez con Battito e– rimasta fuori dalla top five dell’ Ariston tra le polemiche – che conquista il terzo gradino delcon La Cura per Me . Quarto Lucio Corsi , rivelazione del festival.