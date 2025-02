Veronasera.it - Hellas Verona: comunicato del club a pochi giorni dal match con la Fiorentina

L'hache il Giudice Sportivo della Lega Serie A ha squalificato per una giornata effettiva di gara Domagoj Bradaric per sopraggiunto limite di ammonizioni (5).Il difensore non potrà quindi prendere parte aldi domenica 23 febbraio (ore 15) allo stadio.