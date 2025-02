Tutto.tv - Helena Prestes furiosa per un gesto di Zeudi dopo il GF: strategie e gelosie

Leggi su Tutto.tv

la puntata di ieri del Grande Fratello,ha perso le staffe controDi Palma. In particolar modo, la protagonista non ha apprezzato undi riconciliazione fatto dalla napoletana. Per tale motivo, si è sfogata con alcuni compagni d’avventura muovendo delle pesanti accuse contro la coinquilina. Lo sfogo dicontroil GFL’amicizia traDi Palma esembra realmente giunta al capolinea. Le due hanno discusso durante la puntata di ieri del Grande Fratello, ma al termine la modella ha avuto uno sfogo particolarmente acceso. Tutto è partito da undi, chenon ha apprezzato. La Di Palma ha offerto un piatto di lasagne alla coinquilina comedi riconciliazionetutto quello che è successo tra di loro.