Liberoquotidiano.it - "Hanno scelto di far massacrare gli ucraini", "Ma cosa dice?": Mastrobuoni-Montanari, volano stracci

A Piazzapulita, programma di approfondimento politico di La7 condotto da Corrado Formigli, c'è stato un bel botta e risposta tra Tomaso, storico dell'arte e rettore dell'Università per stranieri di Siena e Tonia, giornalista parlamentare di Repubblica. Il tema è la posizione dell'Europa nei confronti dell'Ucraina, soprattutto dopo i colloqui tra Trump e Putin.accusa l'Europa di aver usato glicome scudo umano sacrificabile: “I fatti sono che dopo 3 anni di massacro in Ucraina, sulla pelle degli, ora si fa una pace su di loro per ragioni chea che fare con gli interessi degli Stati Uniti. Non con il popolo ucraino, prima usato per fare la guerra e ora per fare la pace”. Lanon ci sta e lo interrompe bruscamente: “Scusi professore, mavuol dire,stando? Ma gli interessi di chi? C'è un Paese che il 24 febbraio del 2022 ha invaso un altro Paese e lo ha annunciato, perché nel 2014 lo aveva già invaso e si era preso la Crimea, questo è lo stesso Paese che ha massacrato la Cecenia, quindi sappiamo chi è Vladimir Putin.