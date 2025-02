Metropolitanmagazine.it - Hancock 2 si farà e Zendaya potrebbe avere il ruolo da protagonista secondo Will Smith

sta stuzzicando i fan su un possibile2, il tanto atteso sequel del suo film supereroistico del 2008., in diretta con lo streamer “@xQc”, durante una live streaming, l’attore e rapper vincitore di un Oscar ha risposto a molte domande sulla sua carriera e sui progetti futuri che ha pianificato per il grande schermo. Uno di quei progetti su cui i fan avevano bisogno di un aggiornamento era2, eha lanciato la bomba che non solo ha visto un’idea “davvero fantastica” per il sequel, ma che sono già in corso lavori per bloccarecome. “2, sì! Stanno facendo trapelare tutte le mie informazioni! C’è un’idea davvero bella – davvero bella – per2“, ha detto.“Ma non ne abbiamo ancora parlato, quindi vi darò un piccolo dettaglio:è stata contattata per un“.