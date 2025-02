Juventusnews24.com - Hancko Juventus promessi sposi ormai da mesi: a che punto siamo e cosa succederà in estate

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24da: a chein. Le ultimissime sul futuro del difensore slovaccoArrivano aggiornamenti per quanto riguarda il possibile futuro di David, difensore di proprietà del Feyenoordda diverso tempo nel mirino del calciomercato.Dopo averci provato senza successo in inverno i bianconeri sono pronti a tornare alla carica in vista dell’, quando ci saranno certamente più margini di manovra. Secondo la Gazzetta dello Sport le parti si sarebbero già promesse da, l’affare potrebbe davvero andare in porto.Leggi sunews24.com