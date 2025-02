Liberoquotidiano.it - Hamas non rispetta nemmeno i bimbi morti

Anche l'orrore, pure l'abominio, perfino un atto bestiale come quello a cui abbiamo assistito ieri può – per atroce paradosso – rivelarsi utile a qualcosa. Per esempio, a ricordarci la differenza tra “noi” e “loro”. “Loro” sono le belve di, capaci di organizzare un macabro spettacolino, un lugubre show, usando come oggetti perfino dei poveri corpi ormai freddi, delle salme indifese e incolpevoli. Anche per questi resti inanimati i terroristi hanno immaginato un rituale di degradazione, esattamente come avevano fatto nelle settimane scorse per gli ostaggi restituiti da vivi: l'esposizione delle bare, frasi di propaganda, foto, più munizioni per alludere a presunte responsabilità di Israele. Con rispetto parlando, fa ridere e piangere che un rappresentante dell'Onu (cioè dell'organizzazione che non ha visto nulla per anni, che ha coccolato l'Unrwa, che non si è accorta di ciò che i terroristi organizzavano a Gaza), ieri, si sia improvvisamente ricordato dell'esistenza di convenzioni internazionali e di norme che avrebbero dovuto impedire trattamenti inumani e degradanti per la riconsegna degli ostaggi (vivi o).