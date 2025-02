Quotidiano.net - Hamas: Nessun Interesse a Trattenere Corpi Ostaggi Israeliani Morti

Leggi su Quotidiano.net

ha detto di non avere alcuna "" deglie che sta esaminando lo scambio avvenuto ieri "con la massima serietà". "Segnaliamo anche la possibilità di un errore o di una sovrapposizione per quanto riguarda i, che potrebbe essere il risultato dell'occupazione che ha preso di mira e bombardato il luogo in cui la famiglia si trovava con altri palestinesi", ha affermato il gruppo in una dichiarazione pubblicata su Telegram e ripresa da al Jazeera.ha affermato che informerà i mediatori dei risultati delle indagini, chiedendo anche la restituzione del corpo che, secondo Israele, apparteneva a una donna palestinese. Il gruppo ha aggiunto che "diffonderà i risultati in modo trasparente".