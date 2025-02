Notizie.com - Hamas consegna la donna sbagliata al posto di Shiri, madre dei piccoli Bibas: cosa succederà ora a Gaza

Leggi su Notizie.com

avrebbe ucciso i bambini israeliani Ariel e Kfirdurante la prigionia ae avrebbeto il corpo di una persona sconosciuta invece di quello della loro, di origine argentina. I resti dellasarebbero stati mescolati con altre vittime della guerra.laaldideiora a(Ansa Foto) – notizie.comCome previsto dall’accordo per la tregua, i terroristi hannoto quattro corpi che a detta loro apparterrebbero ai tre della famigliae al giornalista israeliano in pensione Oded Lifshitz. Quello dellaperò, non apparterrebbe a, ladi Ariel e Kfir, i due bambini di quattro anni e otto mesi che sono stati rapiti il 7 ottobre 2023, giorno che ha segnato l’inizio della guerra di Israele contro