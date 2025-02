Liberoquotidiano.it - "Hamas consegna il corpo della vera Shiri Bibas": l'ultimo sfregio islamico davanti al mondo

Dopo loagghiacciante,hato poco fa ildialla Croce Rossa. A comunicarlo una fonte ad Al Jazeera. Le IDF affermano che stanno esaminando i dettagli. Secondo il corrispondente di Al Arabya invece ildonna non è stato ancorato malo consegnerà a breve alla Croce Rossa.aveva dichiarato di aver restituito ieri ildia Israele insieme ai corpi dei suoi due figli Ariel e Kfir. In realtà, ilcontenuto in una delle bare nere esposte invisione a Khan Younis e che si supponeva appartenesse aera quello di una donna di Gaza. "Un errore", lo hanno definito i vertici delle milizie palestinesi. Nelle ultime ore, sono poi emersi ulteriori agghiaccianti dettagli sulla morte dei piccoli Ariel, 4 anni, e Kfir, 9 mesi appena: sarebbero stati entrambi morti insieme alla madre nei mesi successivi al rapimento, la mattina del 7 ottobre 2024.