Hairstyling: scopriamo le principali tendenze del 2025

Le nuoveper capellisono un concentrato di stile e libertà: un inno alla naturalezza e all'espressione più autentica di sé, in un'estetica che celebra la semplicità e l'esaltazione del capello naturale. Lisci, ricci o mossi, biondi, rossi o castani, le scelte diper i prossimi mesi saranno all'insegna dell'unicità. Un'eleganza essenziale che si riflette sia nei tagli lunghi sia in quelli corti, con l'intento di catturare la bellezza individuale e valorizzarla con stile e raffinatezza. Dal lungo al corto, i tagli naturali che stanno bene a tutti In una corrente che punta all'essenzialità, grandi protagonisti dell'saranno i tagli a effetto naturale. Leggere e quasi impalpabili, ove presenti, le scalature si inseriscono tra ciuffi, sfrangiature e forme non troppo geometriche, con il solo scopo di dare un movimento impercettibile e dall'effetto anti-monotonia.