Ilfattoquotidiano.it - “Ha perso l’equilibrio mentre faceva uno squat e l’asta le ha spezzato il collo”: campionessa 17enne di powerlifting muore schiacciata da un bilanciere da 270 chili

E’ morta durante un allenamento in palestra, uno dei tanti per lei,dalche stava sollevando. Yashtika Acharya, 17 anni,die medaglia d’oro ai Junior National Games, è rimastadal manubrio caricato con pesi da 270che le è caduto suldurante una sessione di allenamento. La notizia dell’incidente, avvenuto martedì 18 febbraio in una palestra nel distretto di Bikaner, nello stato indiano del Rajasthan, ha fatto il giro del mondo: secondo quanto riportato dai media locali (Times of India, Hindustan Times e The Indian Express), la giovane atleta stava eseguendo un sollevamento sotto la supervisione del suo allenatore quando, improvvisamente, ha.“Yashtika stava sollevando pesi in palestra, Power Headquarters, sotto la supervisione del suo allenatore”, ha dichiarato l’ufficiale di polizia Vikram Tiwari, della stazione di polizia di Naya Shahar, citando l’agenzia di stampa Press Trust of India (PTI).