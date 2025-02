Juventusnews24.com - Gutierrez Juve, ritorno di fiamma: può diventare il nuovo titolare della fascia sinistra! Gli aggiornamenti

di RedazionentusNews24di: puòil! Glisul giocatore di proprietà del GironaArrivanomolto importanti per quanto riguarda il calciomercato, con la dirigenza bianconera che sta iniziando a sondare il mercato alla ricerca di eventuali sostituti di Andrea Cambiaso.Gli scoutntini nella scorse settimane hanno tracciato il profilo di Miguel, laterale del Girona già visionato in un paio di circostanze dal vivo. È tra i nomi in corsa per la.