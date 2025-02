Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Marilyn ha gli occhi neri, Venerdi 21 Febbraio 2025

21sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione imperdibile di film, con geche spaziano dall’azione al dramma, dalla fantascienza alla commedia, per soddisfare ogni tipo di spettatore.Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301, "ha gli", una commedia sentimentale con Stefano Accorsi e Miriam Leone. Due anime complicate, un uomo dal carattere irascibile e una bugiarda compulsiva, si ritrovano in un centro di riabilitazione dove, come terapia, devono gestire insieme un ristorante. Tra scontri, equivoci e momenti di inaspettata tenerezza, il film racconta con ironia e delicatezza il percorso di due persone imperfette alla ricerca di una seconda possibilità. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, "The Hurt Locker", il capolavoro di Kathryn Bigelow vincitore di 6 Premi Oscar, con Jeremy Renner nei panni di un artificiere dell’esercito americano in missione in Iraq.