Ecodibergamo.it - Guida agli eventi del weekend (21 – 23 febbraio)

Leggi su Ecodibergamo.it

Da «Cartoonici» a «Librai per un anno», da «Il Sindaco pescatore» a «Hot Shot - 90 in da house», passando per «Around the Beatles» e una visitata alla bellezza di Palazzo Moroni. Ecco le nostre migliori proposte per questo fine settimana