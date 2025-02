Tpi.it - Guerra in Ucraina: ecco perché le sanzioni alla Russia non funzionano

Dovevano paralizzare l’economia della, impedendo al Cremlino di proseguire lainma, a tre anni dall’invasione, le ostilità continuano e i costi provocati dallein termini di rialzo dei prezzi energetici in Europa non smettono di mordere. Malgrado gli ultimi provvedimenti risalgano soltanto allo scorso mese e i prossimi siano già previsti per il terzo anniversario del conflitto, le restrizioni imposte contro Mosca da Stati Uniti, Regno Unito, Unione europea e altri alleati non hanno ancora funzionato, mentre l’inizio delle trattative tra Donald Trump e Vladimir Putin non concede loro più tempo.Le prime iniziativeI primi provvedimenti proposti (e mai approvati) contro Mosca risalgono addirittura al conflitto in Georgia del 2008. In cinque giorni, tra l’8 e il 12 agosto di quell’anno, la secondaper l’Ossezia del Sud provocò poco più di 500 tra morti e feriti ma fu il primo conflitto del XXI secolo in Europa.