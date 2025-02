Game-experience.it - GTA 6 e l’uscita su PC ad inizio 2026: Corsair condivide una precisazione sulle dichiarazioni del CEO

Leggi su Game-experience.it

GTA 6 continua ad essere al centro dell’attenzione e delle speculazioni. Recentemente, il vicepresidente finanziario di, Ronald van Veen, ha affermato pochi giorni fa che il gioco arriverà su PC all’del, dopoautunnale su console. Questa dichiarazione ha scatenato numerose discussioni tra i fan, molti dei quali speravano in un rilascio simultaneo su tutte le piattaforme. Tuttavia,ha successivamente precisato che si trattava solo di un’opinione personale e non di informazioni confermate da Rockstar Games o Take-Two.Come leggiamo su IGN, attualmente, il team di sviluppo americano ha confermato soltanto che Grand Theft Auto 6 uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series XS nell’autunno 2025, senza fornire dettagli ufficiali sulla versione PC. Questa strategia di rilascio scaglionato non è una novità per lo studio: titoli precedenti come GTA 5 e Red Dead Redemption 2 sono arrivati su PC diversi mesi dopo il debutto su console.