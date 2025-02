Gstaad c’est chic c’est bon Come si gstaad bene È tutto un mercante in fiera di principesse e socialità

Ilfattoquotidiano.it - Gstaad, c’est chic, c’est bon. Come si (g)staad bene. È tutto un mercante in fiera di principesse e socialità

Sono passati di qui anche Leonardo di Caprio e Richard Gere. Ma nessuno ci fa caso. Dove ci sono i soldi (e tanti) sbarca l’arte contemporanea. Dove c’è l’arte c’è il gotha del collezionismo. Atterra il jet set e decollano i vernissage, prezzi e cin cin di bollicine. Si comincia con Beatrice Bulgari fondatrice della Fondazione “In Between Art Film”, performance e installazioni, esposte nel hangar dell’aeroporto di Saanen. Lantern with no Walls incornicia un panorama nel panorama, un mosaico di paesaggi , in osmosi fra passato e presente. L’arte si fa denuncia dei devastanti cambiamenti climatici.Un caleidoscopio di suggestive immagini in movimento. Distruzione, rincarnazione e rinascita, é uno dei fili conduttori del trio di curatori Leonardo Bigazzi, Alessandro Rabottini e Paola Ugolini.