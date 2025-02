Lanazione.it - Grosseto, il bilancio dei saldi: “Un vero flop, ma non è un problema locale”

, 21 febbraio 2025 –? Un. Questo è il parere dei commercianti del centro storico di. Un periodo rosso, quello che si sta avventurando fino al 4 di marzo (data in cui termineranno le scontistiche), in tutti i sensi a quanto pare sentendo i diretti interessati. Il “clima” rispetta la stagione al di fuori delle finestre: grigio e con pochi spiragli di luce. “Vorrei non commentare – dice Carlotta Ciacci, della Boutique Santini –. Ildeiè triste come è lo è stato per la stagione autunno-inverno. Non è partita, ma non è undei commercianti e del centro storico, è ungenerale. Gli italiani hanno meno soldi nelle tasche e adesso sono difronte a delle scelte, che ricadono di conseguenza nell’abbigliamento, che è l’ultima scelta all’interno del nucleo familiare.