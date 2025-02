Sololaroma.it - Grinta, Dybala e autolesionismo, Roma agli ottavi: l’analisi del 3-2 al Porto

Continuino pure alcune malelingue a dire che l’Olimpico non è un fattore, che i tifosi più belli del mondo (fateci essere un po’ di parte) siano “normali” per un ospite che giunge nella capitale, eppure l’effetto che il popolo giallorosso fa allaè sotto gli occhi di tutti. Serviva una serata magica, da squadra vera, e questa è prontamente arrivata all’ombra del Colosseo. Una vittoria cercata, voluta e meritata per ciò che il campo ha mostrato, contro unche ha messo sul piatto le armi a sua disposizioni, inferiori ad una Magica che, per differenza di valori, poteva, e forse doveva, soffrire un po’ meno di quanto fatto.In un contesto come la gara di ritorno di un play-off di Europa League, di fatto una finale visto il nullo 1-1 dell’andata, gli errori, comunque sottolineati da Ranieri nel post partita, passano momentaneamente in secondo piano rispetto ad una prestazione convincente sotto molti aspetti.