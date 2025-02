Sport.quotidiano.net - Grifo-Giugliarelli, è addio dopo otto anni. In arrivo la rescissione consensuale

Jacopolascia il Perugia.il direttore sportivo biancorosso chiude con la società di Pian di Massiano. La decisione arrivala sconfitta di Lucca: il presidente Faroni e il dirigente Meluso decidono per l’esonero di Zauli,non condivide la scelta. Non è certo Vincenzo Cangelosi la causa della rottura, ma la scelta di cambiare guida tecnica., che aveva portato in biancorosso Zauli, avrebbe presumibilmente percorso un’altra strada per provare a ritrovare i risultati perduti. Strada che non era quella di esonerare l’allenatore. Il direttore sportivo ha scelto quindi di fare un passo indietro e di trovare un accordo con la società biancorossa con la quale comunque non ci sarebbe stata sintonia totale. Nelle prossime ore, infatti, le parti firmeranno unacontrattuale.