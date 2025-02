Thesocialpost.it - Grave incidente a Breda di Piave: bambina investita da un SUV

Leggi su Thesocialpost.it

Unadi sei anni è ricoverata in condizioni gravissime dopo essere statada un’auto questa mattina adi, in via Bovon. L’è avvenuto pochi minuti prima delle 8, mentre la piccola si stava recando alla scuola primaria “Eroi del” di via Davanzo.Secondo le prime ricostruzioni, la, che vive a pochi metri dalla fermata dello scuolabus, era uscita di casa accompagnata dalla madre. Nel tentativo di attraversare la strada per salire sul bus fermo sul lato opposto, è stata travolta da un SUV guidato da una donna di 35 anni, che si stava recando al lavoro. L’impatto è stato estremamente violento e la piccola è stata sbalzata per circa dieci metri sull’asfalto, perdendo conoscenza.I soccorsi sono stati immediati: sul posto è intervenuto l’elicottero di Treviso Emergenza, che ha trasportato laall’ospedale Ca’ Foncello in codice rosso.