Grandi Donne di Napoli | Storie di Coraggio e Innovazione Che Cambiarono il Mondo

Eleonora Pimentel Fonseca è stata una delle prime giornaliste italiane e ha contribuito alla diffusione dei principi rivoluzionari nella Repubblica Napoletana del 1799. Maria Bakunin, una delle prime laureate in chimica pura in Italia, ha influenzato lo sviluppo della chimica industriale e ha collaborato con importanti scienziati. Cecily Mary Rosalia Bonaparte ha utilizzato la diplomazia "soffice" per esercitare un'influenza significativa, dimostrando l'importanza del "soft power". Titina De Filippo è stata una figura chiave nel teatro italiano del Novecento, mescolando tradizione e influenzando il teatro moderno. Nella ricca e vibrante storia di Napoli, una città che da sempre respira cultura, passione e innovazione, alcune figure femminili emergono con lucentezza straordinaria.