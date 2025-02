Unlimitednews.it - Grande Panda, 80 eventi in tutta Italia

ROMA (ITALPRESS) – Nelle concessionariene va in scena “la prima“ di, il tour per far conoscere in anteprima il modello che segna il ritorno di Fiat nel segmento B prima del lancio ufficiale nella seconda metà di marzo. In programma oltre 80, con tappe di 2-3 giorni presso una serie di concessionarie selezionate e allestite con i colori del nuovo modello. Lasarà esposta nella sua versione top di gamma, in allestimento “La Prima” che offre un equilibrio tra comfort e design, con cerchi in lega da 17 pollici, vetri oscurati e uno stile che si distingue dentro e fuori. Design e innovazione si sposano grazie ai sensori di parcheggio anteriori, alla telecamera posteriore e al “Bambox Bamboo Fiber Tex”, il tessuto eco-sostenibile realizzato con fibre di bambù che arricchisce l’abitacolo mettendo insieme sostenibilità e gusto estetico.