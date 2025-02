Superguidatv.it - Grande Fratello, Zeudi contro Helena: l’amicizia è finita | Video Mediaset

Un nuovo snella casa deltraed. La ex Miss Italia dà della stratega alla modella brasiliana oppure è solo gelosa della storia con Javier?: da amiche a rivaliAlsi parla deltra. “Il mio errore è guardare a lei come persona. Ho chiuso con lei, è entrata lei con un carattere molto forte, ma non è matura. E’ pesante sentire dire che tra me e Javier c’è solo sesso e strategia, l’ho presa alla leggera e si comporta così. Non è la prima volta, ci hai provato, ma non è scattata” – dicedopo essere stata giudicata dalla ex Miss Italia come una stratega al punto da dirle “adesso vedo quella che sei“.ribatte: “non ho mai detto che non mi espongo, ho sempre detto che sto dove sto bene, se Shaila mi fa stare bene ed è una tua rivale è un problema tuo, quando c’è stato l’avvicinamento con Javier non si è mai posto il problema “come sta”.