Isaechia.it - Grande Fratello, trentatreesima puntata: eliminato Maxime, duro faccia a faccia tra Alfonso e Mariavittoria. In nomination…

Si è appena conclusa ladel, il reality show di Canale 5 condotto daSignorini. In studio, le opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, affiancate da Rebecca Staffelli in postazione social.Il trentatreesimo appuntamento serale delha avuto inizio con il ritorno diD’Apice,nella scorsa, che si è confrontato conMinghetti. L’ex concorrente di Temptation Island, prima di uscire, aveva svelato che la dottoressa sarebbe stata pronta a lasciare Tommaso Franchi per stare con lui. La dichiarazione dirisaliva al tempo in cui i due si trovavano in Tugurio. Ma, come sottolineato dallo stesso Tommaso, in quel periodo lui e la Minghetti non erano ancora fidanzati. “Eravamo su due livelli differenti, ma quando lei si scambiava i messaggi conc’era dell’intimità“, ha precisato l’idraulico.