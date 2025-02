Anticipazionitv.it - Grande Fratello, Tommaso lascia MariaVittoria: nuove rivelazioni intime

Alle tensioni continuano a salire, e stavolta i protagonisti della discussione sonoFranchi eMinghetti. Durante la puntata del reality trasmessa il 20 Febbraio 2025, Alfonso Signorini ha mostrato al gieffino delle immagini risalenti allo scorso dicembre. Sono emersi dei video in cuisi avvicinava ad Alfonso D’Apice per conoscerlo meglio, facendo intendere che con Franchi non ci fosse nulla di serio. Dopo la diretta tra i due concorrenti è successo di tutto!Franchi reagisce al video mostrato al GFDurante la puntata,ha cercato di mantenere la calma e ha dichiarato: “Io mi fido di lei, sono cose che in parte sapevo, certo che mi dispiace, ma andiamo avanti”. Tuttavia, dopo la puntata, il gieffino ha affrontato la fidanzata in un confronto decisamente più acceso.