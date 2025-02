Superguidatv.it - Grande Fratello, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 20 febbraio 2025, trentatreesima puntata

Leggi su Superguidatv.it

E’ terminata ladel, il reality show di successo condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nelladel GF andata in onda giovedì 20con le ultime.Il racconto della diretta della 33adeldi giovedì 20Ladeldi giovedì 20prende il via con il confronto tra Mariavittoria, Tommaso e Alfonso. Dopo la rivelazione di Alfonso della scorsa, Mariavittoria e Tommaso hanno vissuto momenti di crisi nella casa. La coppia ha discusso, ma alla fine sono riusciti a ritrovare il loro equilibro, ma Alfonso pur essendo statodal pubblico torna nella casa per un ennesimo ed inutile confronto.