Isaechia.it - Grande Fratello: l’opinione di Chia sulla trentatreesima puntata

Alfonso Signorini ieri sera ha aperto ladelostentando – di fronte ad un Alfonso D’Apice che raccontava di come sui social abbia ricevuto “minacce e insulti” e (giustamente) se ne dispiaccia perché “questo resta un gioco!” (e ha ragionissima, eh. Ma se lo poteva ricordare pure quando nella Casa per una nomination minacciava donne che “abbaiano” dicendo loro “ti asfalto!“, “ti mangio!” e altre amenità simili.) – indignazione posticcia perché “questo programma scatena un’ondata di tossicità mostruosa. Addirittura fioccano le minacce di m0rte, ma stiamo scherzando? Ma ragazzi, ma datevi tutti una regolata oh!“.Tutto vero, tutto giusto. Se non fosse che sono LORO STESSI i primi ad alimentare scientemente questa ‘tossicità mostruosa‘ senza fare concretamente NULLA per arginarla.