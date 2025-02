Superguidatv.it - Grande Fratello, l’amicizia speciale tra Stefania Orlando e di Iago | Video Mediaset

Nella casa delcontinuatraGarcia. La conduttrice e l’attore sono sempre più vicini. Che stia per nascere un amore?vicini nella casaSi parla die dial. La conduttrice ha la possibilità di trascorrere una cena e decide di condividerla proprio con l’attore de Il Segreto che accetta l’invito.“E’ una donna affascinate, per me è Miss, godo di ogni momento con lei” – dice l’attore con la conduttrice che rivela: “mi sono presa cura di, è un uomo tutto d’un pezzo che nasconde questo lato tenero che è uscito nella clip con la mamma. Avevo già letto dentro i suoi occhi questo lato che non mostra mai e fa anche bene, è in modalità più difesa qui dentro, ma una donna come me riesce a leggere anche altro”.