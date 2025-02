Superguidatv.it - Grande Fratello: i nominati della settimana e le nomination di ieri sera 20 febbraio 2025 | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

ondel 2033a puntataDurante la trentatreesima puntata delimmancabile il momento delleon. Tutti contro tutti senza più alcun concorrente immune. Le votazioni avvengono con il sistema dei piramidi: nero sincero e rosso sputa l’osso in confessionale. Ecco leon di sta:Stefania Orlando vota Giglio;Iago nomina Chiara;Javier vota Shaila: “non ho rapporto“;Mattia nomina Chiara: “eri la mia preferita ma purtroppo.”;Maria Teresa Ruta vota Tommaso: “mi ha datodebole, di una che è appena entrata, poi non uscirà, merita la finale“;Lorenzo nomina Mattia: “vado di strategia visto che finiranno inon i miei amici”;Amanda vota Chiara: “hai sparato a zero, non abbiamo mai avuto nessun problema, potevi anche parlarmi, non ho fatto niente di scorretto verso Alfonso dicendogli tutto ciò pensavo“;Federico nomina Shaila: “me l’ha chiesto la tua amica”;Chiara vota Iago: “ho chiesto scusa per i miei scivoloni, ma non voglio essere paragonata anche solo per esempio a cose crudeli“;Shaila nomina Mattia: “mi sono dedicata a lui nel giorno del compleanno con balletti, rimane una pecorella“;Tommaso vota Amanda;Zeudi nomina Mattia: “oramai mi ha etichettato in un gruppo, mi dispiace”;Jessica vota Iago;Giglio nomina Helena: “sempre ferma allo stesso punto, sempre gli stessi schemi“;Helena vota Giglio;Mariavittoria nomina Zeudi: “non riusciamo a far evolvere questo rapporto, quando litiga ha un atteggiamento infantile e in puntata diventa aggressiva“.