Superguidatv.it - Grande Fratello, Helena sul passato e famiglia: la sorpresa della sorella | Video Mediaset

Leggi su Superguidatv.it

Prestes si racconta a cuore aperto al: dalall’infanzia difficile fino al rapporto con le sorelle e in particolare con Mariana.a cuore aperto sul: laAlPrestes parlasua: “mia mamma lavorava in un’azienda, miaMariana resta incinta a 17 anni, ma fu cacciata di casa perchè scoprii che aveva una fidanzata. Mamma non la vedo da tanto tempo, ho paura di rivederla, non vorrei rivederla davanti a tutti”.Poi la mobrasiliana parlasua rinascita:carriera prima in America fino al trasferimento in Italia dove ha portato con se anche laMarina a cui è legatissima., unaper: ilmessaggioMarianaUna bellaperal