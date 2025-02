361magazine.com - Grande Fratello, Helena irrompe senza freni: “Tu stai facendo la vittima”

, l’amicizia trae Zeudi subisce un nuovo cambiamento. Le due donne affrontano un duro scontroPrestes e Zeudi Di Palma ripercorrono gli alti e bassi che hanno segnato la loro amicizia. Le due donne sono diventate due rivali e la loro amicizia è giunta al capolinea. Nel corso della nuova direttatorna ad affrontare Zeudi affermando: “Il mio errore è guardare questa situazione, lei come persona. Io ho chiuso. Lei è entrata qui con un carattere molto forte, lei non è matura. . non c’è chimica, tu continui a strumentalizzare questa cosa. Io non ho bisogno di #Zelena”.Zeudi replica: “Io non ho mai detto che non mi espongo. . Per quanto riguarda questa cosa di Zelena, tu tieni più a Zelena che a Zeudi, quando c’è stato questo vostro avvicinamento, io non ho mai messo bocca, ho detto semplicemente: “non si è mai posta il problema di dire “Zeudi come sta?”.