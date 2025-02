Isaechia.it - Grande Fratello, ecco gli ascolti della trentatreesima puntata

Leggi su Isaechia.it

Ieri è andata in onda una nuovadi.Il reality show condotto da Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle due opinioniste Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici è arrivato alla sua. In studio presente anche Rebecca Staffelli che si è dedicata alla parte social del programma.Durante la messa in onda di ieri didiversi sono stati i blocchi dedicati ai vari concorrenti di questa edizione che sembra appassionare in parte il pubblico televisivo. Si è iniziato sin da subito a parlarestoria d’amore tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti, messa in discussione da alcune confessioni fatte da Alfonso D’Apice.Poi ancora: spazio all’amore, quello tra Javier Martinez e Helena Prestes che di recente si sono confessati reciprocamente il loro sentimento.