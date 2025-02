Isaechia.it - Grande Fratello, dopo la diretta di ieri Helena è una furia contro Zeudi: “Falsa, finta santa, non ti sopporto”

Nella puntata didi, abbiamo assistito ad uno straPrestes eDi Palma.In particolare, durante un blocco, la brasiliana ha visto una clip in cui l’ex Miss Italia, parlando con Maria Teresa Ruta metteva in dubbio la veridicità del rapporto con. La conduttrice televisiva ha addirittura tirato in ballo Dayane Mello e Rosalinda Cannavò che, durante la loro edizione, fecero appassionare il pubblico televisivo con il loro rapporto. In quel momento ancheha dubitato chepotesse in qualche modo voler replicare la stessa situazione.aver visto questa clip, la modella è sbottata dicendo allainteressata:Tu sapevi già questa cosa di Dayane e Rosalinda e fai queste scenate? Che cosa volete da me?Pronta la replica diche ha negato:No, io non lo sapevo giuro su mia mamma che non lo sapevo.