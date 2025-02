Ilrestodelcarlino.it - "Grande attenzione a sociale e infrastrutture. Nessun aumento sul fronte di Imu e Irpef"

al, rete viaria e tutela delle famiglie e delle imprese sulle quali, per il quinto anno consecutivo, non andranno a gravare aumenti delle tasse comunali Imu e. Queste le linee guida del bilancio previsionale 2025 approvato la scorsa settimana dall’Amministrazione comunale di Loreto e presentato ieri dal sindaco Moreno Pieroni insieme con l’assessore al Bilancio e ai Lavori pubblici Giovanni Tanfani e al vicesindaco e assessore ai Servizi sociali Nazzareno Pighetti. Proprio lee i servizi sociali sono le voci che pesano di più nei capitoli di spesa ed investimento del previsionale, votato a maggioranza nell’ultimo consiglio comunale. "Un bilancio sano, che nonostante le difficoltà, resta nel solco di quanto seminato in questi cinque anni: abbiamo tracciato un percorso chiaro, so che i loretani hanno capito la volontà e lo spirito di questa Amministrazione", dice il primo cittadino.