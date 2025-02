Anteprima24.it - Gran Ballo di Carnevale alla Reggia di Caserta

Tempo di lettura: 2 minutiValorizzando la tradizione della corte borbonica di festeggiare questa ricorrenza, il Museo del Ministero della Cultura organizza per il primo giorno di marzo un pomeriggiosco.L’Associazione Culturale Società di Danza Napoli eripropone ildi, ispirandosi agli intrattenimenti organizzatiCorte dei Borbone per l’occasione. I danzatori in abiti d’epoca ottocenteschi animeranno il Vestibolo superiore delladicon musiche d’epoca come il primo valzer spagnolo di Eduard Strauss, la contraddanza Cinderella, i valzer Waltz Country Dance e Flammen e La Marcia della Pace, la contraddanza Sinfonia, la marcia Saracena op. 297, la quadriglia Lancieri e il Galop finale overture Guglielmo Tell su musica di Michael Halasz.