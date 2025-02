Dayitalianews.com - GPU cloud computing: la rivoluzione di Seeweb con i chip AMD InstinctTM MI300X

Roma – Sta per iniziare una nuova fase nel mondo delha lanciato in anteprima per l’Italia servizi di GPUsupportati dai potentiAMDe dalla suite software ROCmTM, aprendo nuove opportunità per l’intelligenza artificiale e i calcoli ad alte prestazioni.si distingue in Europa come uno dei primi provider ad offrire soluzionibasate su questiavanzati. Il servizioServer GPU con GPU AMD Instinct, inoltre, si avvale della tecnologia Lenovo ThinkSystem SR685a V3.Il modellosi è consolidato come la soluzione ideale anche per l’intelligenza artificiale, così come per i carichi di lavoro più tradizionali, grazie alla sua semplicità, flessibilità e scalabilità, anche a breve termine. Ilcon GPU è efficace per una vasta gamma di applicazioni, tra cui l’inferenza AI, il calcolo ad alte prestazioni (HPC) e il training dell’intelligenza artificiale.