Lapresse.it - Governo, opposizioni a La Russa: “Fatti gravi, urgente premier time Meloni”

Leggi su Lapresse.it

I presidenti dei gruppi parlamentari di opposizione a Palazzo Madama scrivono una lettera al presidente del Senato Ignazio La“per sollecitare, alla luce degli ultimi avvenimenti politici, la presenza della Presidente del Consiglio in aula al“.“Ogni giorno avvenimenti,, circostanze, eventi politici di crescentetà, spesso accompagnati da commenti e dichiarazioni che non rispettano la correttezza istituzionale, gettano il Paese nell’incertezza e nello sgomento – scrivono Francesco Boccia (Pd), Stefano Patuanelli (M5S), Enrico Borghi (Iv), Peppe De Cristofaro (Avs) – Ripercorrendo le ulsettimane, a comune memoria, citiamo: il caso Almasri, ancora lontano dall’essere chiarito e per il quale abbiamo chiesto l’calendarizzazione della mozione di sfiducia al Ministro Nordio; la sconcertante vicenda del software spia e le omissioni sull’intelligence, sulle quali non è tollerabile neanche un giorno in più senza che sia fatta luce; lo scorretto comportamento della maggioranza parlamentare nella conduzione della Commissione di inchiesta sull’epidemia Covid, del quale già ieri abbiamo denunciato latà ad entrambi i Presidenti delle Camere; la Commissione di Vigilanza Rai eternamente bloccata, sotto scacco da mesi per responsabilità della stessa maggioranza parlamentare; da ultimi la condanna del sottosegretario Delmastro Delle Vedove, con la conseguente consueta e sgrammaticata reazione del, ancora una volta pronto a scagliarsi contro la Magistratura, e i limiti costituzionali irrisolti sul ddl sicurezza.