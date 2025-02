Golf Mexico Open 2025 | terzetto in testa dopo il primo round ottimo nono Molinari

Leggi su Sportface.it

Il PGA Tour si sposta in Messico, dove in questo fine settimana di gare è in programma ilat VidantaWorld. Ildel torneo, con montepremi da 7 milioni di dollari, vede inuncon il punteggio di -7 (64 colpi), formato dall’inglese Harry Hall, dal tedesco Jeremy Paul e dal norvegese Kris Ventura. I tre comandano la classifica con una lunghezza di vantaggio sul gruppetto di inseguitori, composto dall’argentino Alejandro Tosti, dal sudafricano Aldrich Potgieter e dagli americani Brian Campbell, Patrick Fishburn e Isaiah Salinda. Solo 18esimo per il momento il californiano Jake Knapp, campione uscente della rassegna. Essendo solo ilgiorno di gara, la classifica rimane estremamente compatta con ben 87 giocatori sotto il par, dunque per vedere maggiori distacchi e per capire chi potrà prendere in mano la classifica ci sarà da attendere isuccessivi.