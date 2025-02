Golf Magical Kenya Open 2025 | Paratore 14 dopo il secondo giro anche De Leo e Celli superano il taglio

Leggi su Sportface.it

Va in archivio ilal torneo, in programma fino a domenica al MuthaigaClub di Nairobi. Al comando nell’appuntamento del circuito del DP World Tour disi conferma John Parry, che si porta a -1436 buche, staccando chiil primoera appaiato in testa con il britannico, vale a dire il francese Benjamin Herbert, ora indietro di un colpo nei confronti del leader.Alle loro spalle c’è il vuoto e il terzo in classifica è il sudafricano Jayden Schaper, con -9 rispetto al par, alle sue spalle c’è lo svedese Christofer Blomstrand (-8). -7 per i quinti in classifica, non pochi: troviamo il danese Jacob Skov Olesen, lo scozzese Connor Syme, il portoghese Ricardo Gouveia, il sudafricano Jacques Kruyswijk e il francese Adrien Saddier, tra exploit e conferme rispetto alla prima giornata.